Contagem começa a vacinar jovens sem doenças crônicas nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (5/10), a prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, amplia a vacinação contra a COVID-19 para adolescentes que não tenham doenças crônicas. A decisão foi tomada depois de uma queda de braços entre Ministério da Saúde e estados, que não concordavam com a determinação de imunizar apenas jovens que tenham alguma doença crônica ou deficiência permanente.Em Contagem, as unidades que aplicam as vacinas abrem das 8h às 16h. As pessoas que não conseguiram procurar a vacina na data de início da imunização pela idade, podem procurar os postos nos outros dias da semana.

Veja o calendário de vacinação para adolescentes

Terça-feira (5/10) – 14 anos

Quarta-feira (6/10) – 13 anos

Quinta-feira (7/10) – 12 anos

Terceira dose para profissionais

Veja os locais e horários de vacinação em Contagem

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: 8h às 16h

Vacinação dos adolescentes e demais públicos

– UBS Parque São João (Rua Sete, 54 – Parque São João)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)

– UBS Água Branca (Avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)

Não vacinam adolescentes mas atendem os demais públicos

– CSU Eldorado (Rua Portugal, 50 – Eldorado)

– Salão da Igreja Paroquial Santa Cruz – (Avenida Lisboa, 330 – Novo Eldorado)

REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

Vacinação dos adolescentes e demais públicos

– UBS Vila Diniz (Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

– UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

Não vacinam adolescentes mas atendem os demais públicos

– CRAS (CSU Amazonas) – Rua Marques Paraná, 95 – Amazonas

REGIONAL NACIONAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Anexo da Igreja Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)

– Obra Social da Paróquia do Verbo Divino ao lado da Igreja São Vicente de Paula (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 325 – Nacional)

– Salão da Igreja Santíssima Trindade da Paróquia Verbo Divino (Rua São Matheus, 16 – Bairro Tijuca)

REGIONAL PETROLÂNDIA

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário (R. Refinaria Cubatão, 263)

REGIONAL RESSACA

Horário da vacinação: 8h às 16h

Vacinação dos adolescentes e demais públicos:

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/nº esquina com Rua Projeto Fred)

– UBS São Joaquim (Rua Rubi, 83 – São Joaquim)

Não vacinam adolescentes mas atendem os demais públicos

– Estacionamento Mart Minas (Rua Diamante, 1280. Acesso pela rua Rubi)

– Amonp (Rua Gonçalves Dias, 320 – Novo Progresso)

REGIONAL RIACHO

Horário da vacinação: 8h às 16h

Vacinação dos adolescentes e demais públicos:

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

REGIONAL SEDE

Horário da vacinação: 8h às 16h

Vacinação dos adolescentes e demais públicos:

– UBS Maria da Conceição (Rua Pará de Minas, s/n, Bairro Santa Edwirges)

– UBS Santa Helena (Rua Délio da Consolação Rocha, 705, Santa Helena)

Não vacinam adolescentes mas atendem os demais públicos:

– Rotary Club (Rua Capitão Antônio Joaquim Paixão, 123 – Centro)

– UBS Bernardo Monteiro (Rua Wilson José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro)

– UBS Praia(Rua do Registro, 1676 – Praia)

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Horário da vacinação: 8h às 16h

Vacinação dos adolescentes e demais públicos:

– Cras Nova Contagem (Rua VL 6, 940 – Nova Contagem)

É obrigatório levar documento com foto, CPF, Certidão de Nascimento ou cartão SUS. Se o jovem não tiver um cartão de vacina, um novo pode ser feito na hora. Também deve levar um comprovante de endereço no nome do responsável e estar acompanhado de um maior de 18 anos.Além da vacinação para adolescentes, a prefeitura também começa a aplicar, nesta terça-feira (5/10), a terceira dose para profissionais de saúde que tomaram a segunda dose entre fevereiro e abril de 2021. A terceira dose dos trabalhadores da saúde deve ser administrada seis meses depois da última dose do esquema vacinal, preferencialmente com a vacina Pfizer.Para esses profissionais, é obrigatório levar os documentos de identidade, o cartão de vacinas e um comprovante de que trabalha em uma empresa de saúde em Contagem. No grupo também estão incluídos os estudantes de graduação e pós-graduação das profissões de saúde, desde que estejam trabalhando em locais de atendimento onde há pacientes com coronavírus.