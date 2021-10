Itabira começa hoje racionamento de água

Estação de Tratamento de Água (ETA) Pureza, em Itabira, está atualmente em situação de emergência (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)



11:00 - 05/10/2021 Pesquisadores de Uberaba recriam animal de 80 milhões de anos O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), responsável pelo fornecimento de água em Itabira, na Região Central de Minas, adotou o racionamento de água no município. O baixo nível dos reservatórios levou à decisão de realizar o rodízio entre os bairros e o objetivo é equalizar os reservatórios da cidade, praticamente exauridos. A medida vale até o dia 20 de outubro.Um dia por semana uma região de Itabira ficará sem o fornecimento de água. Para montar o cronograma de racionamento, os técnicos do Saae mapearam a rede de abastecimento de água em Itabira em seis regiões e criaram uma tabela que prevê a interrupção diária em cada um dos grupos. Assim, cada bairro da cidade ficará desabastecido um dia por semana. Nos domingos não haverá racionamento.



De acordo com o Saae, a divisão regional leva em consideração critérios como capacidade de reservatórios, população e extensão geográfica do bairro. “Temos quilômetros de rede de água e não escolhemos abrir e fechar registros por nome de bairro. Há critérios técnicos. Todas nossas ações de manobras são planejadas e objetivam equilibrar a distribuição de água na cidade”, explica o gerente-operacional da autarquia, Júlio Saldanha.



Serviços essenciais não ficarão sem fornecimento

Durante o período de validade do racionamento, hospitais não terão o abastecimento comprometido. O Saae também adotará estratégias para que não falte água em serviços essenciais, como PSFs, centros de referências sociais (Cras) e outros endereços que demandem atenção especial. Caso ocorra alguma intercorrência, a Saae garante caminhão pipa nestes locais.



“Nossa intenção é que a comunidade entenda tudo o que estamos fazendo, da maneira mais transparente possível. É um momento crítico, uma estiagem muito severa e que tem comprometido a prestação do serviço. Não estamos medindo esforços para amenizar a situação. O racionamento é uma ação dura, sabemos disso, mas algo necessário agora para não comprometer ainda mais o abastecimento do itabirano. Esperamos que ao final desses 15 dias estejamos com uma situação muito melhor que a de hoje”, diz a presidente do Saae, Karina Lobo.



Decreto proíbe desperdício e restringe o uso da água A prefeitura de Itabira publicou, na manhã desta terça-feira (5/10), o Decreto nº 1.507/21 que autoriza o racionamento da água pela Saae e estabelece restrições para utilização de água tratada em atividades que não sejam consideradas essenciais. A autarquia poderá intensificar a fiscalização e vedar o uso do recurso em atividades como:



- Lavagem de veículos automotores de qualquer espécie com água potável distribuída pelo Saae;

- Irrigação de gramados, jardins e floreiras;

- Reposição total ou troca de água de piscinas de clubes, entidades ou residências;

- Lavagem de calçadas de prédios comerciais e industriais, condomínios ou residências.



Ainda durante a vigência do decreto, os estabelecimentos industriais, comerciais e residenciais deverão restringir o uso da água potável ao mínimo indispensável para suas atividades consideradas essenciais, conforme as especificidades de cada imóvel.



O descumprimento dessas medidas poderá acarretar em advertência e, em caso de reincidência, aplicação de multa conforme legislação municipal.



O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, pontuou a falta de planejamento de gestões anteriores. “Este é um problema crônico de Itabira já há muitos anos. Infelizmente, o dever de casa não foi feito. As obras essenciais de novos reservatórios, novas fontes de água, não foram providenciadas e todos os anos a cidade vive este problema”, ressaltou o prefeito.



Veja Cronograma de racionamento de água por bairros em Itabira: