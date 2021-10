Veja quem já pode (e onde) tomar a 2ª dose da Pfizer em Contagem

A prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segue com o adiantamento da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer. O calendário para a próxima semana já foi divulgado.

Segundas doses da vacina da Pfizer estão sendo adiantadas em um mês, conforme sugestão do fabricante, aceita pelo Ministério da Saúde

Antes, o intervalo entre as doses era de três meses. Mas os prazos foram alterados após determinação do Ministério da Saúde, que entendeu que a distribuição das vacinas pelo país está "estável" (toda semana chegam dois milhões de doses pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo), e aceitou uma sugestão da própria fabricante, a BioNTech, que recomenda a aplicação da segunda dose em dois meses.