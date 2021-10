Após uma semana, Uberaba retoma aplicação da 2ª dose de AstraZeneca

A vacinação da 2ª dose da AstraZeneca hoje em Uberaba será voltada para as pessoas que receberam a 1ª dose da marca até o dia 30 de junho (foto: Creative/Commons/Divulgação) Após quase uma semana sem aplicar a 2ª dose da AstraZeneca, Uberaba retomou esta imunização hoje (8/10) após a chegada de duas novas remessas (55ª e 56ª) de vacinas na tarde de ontem (7/10).

Também nesta sexta-feira em Uberaba segue a campanha de vacinação contra a COVID-19 voltada aos adolescentes de 13 anos ou mais (1ª dose) e aos idosos com 60 anos ou mais (3ª dose).

Confira o número de doses, referente às remessa 55 e 56, de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul (foto: SRS/Triângulo Sul)

Taxa de UTI e enfermaria/COVID um pouco menor

Ontem (7/10), a secretaria municipal de Saúde divulgou a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID semanal da cidade: 43% na rede pública e 27% na rede privada.



Neste momento, segundo o último boletim epidemiológico, a UTI/COVID pública está em 40% e a esta mesma ala privada registrou taxa de 32%: no total, a taxa de ocupação do setor está em 35%. Já a taxa de ocupação deste momento das enfermarias/COVID da cidade contabiliza cerca de 25%.

Com relação ao início do mês passado, a taxa de ocupação total das UTI de Uberaba destinadas a pacientes graves da COVID estava em torno de 50% e das enfermarias em 30%.





Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (7/10)) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Retomada de shows

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, reuniu-se ontem com integrantes das produtoras DNA Universitário, EXP Produções, Pró Eventos, Taciana Afonso, Top Entretenimento e Two Eventos para debaterem sobre a volta das atividades de entretenimento na cidade.

Entre as demandas apresentadas pelos responsáveis por estas empresas estava a solicitação da volta progressiva dos eventos, inicialmente para cinco mil pessoas, respeitando a capacidade de 50% de ocupação para ambientes fechados e 100% da capacidade para ambientes abertos, com apresentação obrigatória pelo público do comprovante de vacinação.

O grupo solicitou ainda à prefeita de Uberaba a isenção da taxa de arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), entre outras taxas, para a realização dos eventos e, ainda, a criação de um calendário oficial do Município.

"Sem dúvidas foi o setor mais prejudicado na pandemia. O primeiro a parar e o último a voltar. Precisamos retomar de forma gradual, consciente e muito responsável. Estamos com todas as demandas e vamos apresentar ao Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID para avaliar a melhor forma de executar", disse a à prefeita durante o encontro.

Como de costume, na noite desta sexta-feira, a Prefeitura de Uberaba, deve publicar um novo decreto de enfrentamento à COVID-19.