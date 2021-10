Uberaba finaliza 1ª dose e inicia aplicação da 3ª na área da saúde

Uberaba inicia hoje a aplicação da terceira dose nos trabalhadores da saúde (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O município de Uberaba finalizou nessa quarta-feira (13/10) a campanha de vacinação da 1ª dose contra a COVID-19, voltada a todos os moradores acima dos 12 anos.





Desta forma, começa nesta quinta (14/10) a aplicação da 3ª dose em profissionais de saúde acima de 50 anos e nos imunossuprimidos a partir dos 30 anos. Outra novidade divulgada pelo município é que no próximo sábado (16/10) acontece o Dia D da Multivacinação.

Com relação à vacinação contra a COVID-19, ela segue nos drives da Funel e Shopping Uberaba, e nas unidades de saúde (Elza Amuí, Lourdes, Morumbi e Boa Vista), das 8h30 às 16h. Já na Unidade de Saúde Valdemar Hial, até as 20h.

A Secretaria de Saúde de Uberaba destaca também que os profissionais de saúde devem ficar atentos à data que completaram o esquema vacinal, pois só serão vacinados se já tiverem 6 meses desde que tomaram a 2ª dose ou dose única.

Já no caso do público imunossuprimido, a dose de reforço está sendo aplicada 28 dias após ter completado o esquema vacinal.

Ainda conforme a Pasta, a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca acontece também em todos os postos já citados, mas para quem tomou a 1ª dose até 7 de julho.

E para o restante das pessoas que já têm no cartão de vacinação a data de hoje para a 2ª dose, basta comparecer aos drives e unidades de saúde da cidade, com exceção de quem tomou a Pfizer, que está sendo aplicada nos dois drives e em duas unidades de saúde (Boa Vista e Valdemar Hial).

No próximo sábado cidade realiza o Dia D da Multivacinação

Iniciada ontem (13/10) em Uberaba, a Campanha Nacional de Multivacinação terá o Dia D no sábado (16/10), da mesma forma que vem acontecendo todos os dias, das 8h às 12h e das 13h às 16h, em todas as Unidades de Saúde urbanas e nas unidades de Ponte Alta e Santa Rosa, na zona rural.

A campanha, que vai até o dia 29 de outubro, é voltada para a proteção contra o sarampo, meningite, caxumba, entre outras doenças, nas crianças e adolescentes, menores de 15 anos.

“Todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas no sábado, exclusivamente para fazer a atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos.

As demais unidades da zona rural que não estarão abertas no sábado farão busca ativa ao longo da semana, devido ao tamanho do público da comunidade”, ressaltou nota da Saúde de Uberaba.

Ainda de acordo com a Pasta, entre as vacinas que estarão disponíveis nos postos da campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).