Bares e restaurantes de BH vão voltar a funcionar sem restrição de horário

Prefeitura de BH anuncia liberação de horário de funcionamento de bares e restaurantes de BH

A partir desta sexta-feira (15/10), não haverá restrição de horário para bares, restaurantes e comércio de alimentos em geral. Outra medida será a permissão de se apresentar apenas o comprovante da segunda dose da vacina ou da dose única para que torcedores possam assistir à partida nos estádios. Esta regra vale também para a participação do público em eventos sociais e shows ao vivo.

Nos shows para mais de 1.500 pessoas, em locais que comportam pelo menos 6.000 espectadores, assim como nos estádios de futebol, a capacidade vai passar de 30% para 40% de ocupação.

Abrasel-MG comemora





O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), Matheus Daniel, comemora a decisão. Pelo protocolo vigente, os estabelecimentos só poderiam ficar abertos entre 5h e 1h.





“Já era um pedido nosso, junto com o vereador Léo Burguês, para tirar essa restrição de horário dos bares e restaurantes. Não justifica porque é um horário que já tem pouca gente na rua. Não é um horário que, tradicionalmente, dá aglomeração nos bares e restaurantes.”





Ele afirma que a situação dos estabelecimentos é diferente da via pública. “Não é como nas regiões da Sapucaí, Savassi.”





O presidente da entidade lembrou o caso do tradicional Bar do Bolão, que completou 60 anos com a restrição de horário de funcionamento ainda vigente.





“A tradição é ir para um bar e depois passar no Bolão para comer um rochedão. Passou o aniversário dele com a restrição, que impede o funcionamento no melhor horário dele.”





Matheus Daniel acredita que a decisão é ótima para o setor. “A gente agradece a Prefeitura por ter atendido o nosso pleito e ao vereador Léo (Burguês) que foi quem intermediou hoje essa conversa.”





Ele ressalta que os casos de COVID-19 estão diminuindo na capital e que os protocolos devem continuar a serem seguidos.





“Já é um avanço essa retirada da restrição de horário. Melhora porque as pessoas continuam consumindo. Da forma como está já estamos conseguindo retomar. Mas, esses restaurantes que têm tradição da madrugada terão mais movimento (com a decisão).





O presidente da entidade lembra ainda que o setor sofreu muitos prejuízos durante a pandemia. “Pagamos um preço muito alto, não justifica a continuidade dessas restrições. A liberação de horário ajuda a aumentar o faturamento.”





Outra que está feliz com a decisão é Gircilene Castro, de 30 anos, proprietária do Zé Pileque Botequim, que fica no Bairro Buritis, Região Oeste da capital.





“A gente esperava essa notícia há muito tempo. Fomos esquecidos pelos nossos governantes, principalmente pelo prefeito. O que importa agora é poder trabalhar e atender bem os nossos clientes. Seguimos firmes e confiantes.”





Ela explica que a liberação pode ajudar a recuperar os prejuízos causados pelo tempo em que seu estabelecimento ficou sem funcionar.





“Ficamos muito tempo fechados, então não vamos nos dar o luxo de fechar cedo. Vamos ficar até o último cliente sair. Os próprios funcionários nos abraçaram. O último cliente vai ser muito bem recebido.”





Segundo Gircilene, o movimento ainda não voltou ao normal, mas é crescente.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.





A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai divulgar novos protocolos relativos a COVID-19. Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (14/10), novos decretos e portarias serão publicados no Diário Oficial do Município.