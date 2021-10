Turistas são responsáveis por 70% das multas de desrespeito no trânsito

Turistas são os responsáveis por 70% do desrespeito às normas de trânsito em Ouro Preto (foto: Jorge Kassis/Ourotran) A cada 10 multas aplicadas em Ouro Preto, apenas três são de moradores da cidade. Dados divulgados pelo Departamento Municipal de Trânsito de Ouro Preto (Ourotran) apontam que, das 200 infrações flagradas pelas autoridades em outubro, apenas 27% foram de condutores ouro-pretanos.

Entre o dia 1º deste mês e a última quarta-feira (13/10), foram aplicadas 200 multas, das quais 54 a motoristas de Ouro Preto - o que corresponde a menos de um terço do total, 27%. Outras 61 infrações (30,5%) foram cometidas por condutores de BH, enquanto o restante - 85 (42,5%) - são de condutores de outras cidades e até de fora do estado.

"Vamos buscar mais vagas de estacionamento. Estamos em um grau insustentável desta demanda, mas não quer dizer que, por isso, as pessoas devam cometer infrações. Ouro Preto é uma cidade histórica, por isso é diferenciada, onde as ruas têm características mais conservadas", reforça Kassi.





"Por isso queremos organizar isso, enquanto não vem novos espaços”, conclui.

Índice aparece com flexibilização

O superintendente esclarece que o perfil das multas mudou justamente à medida que a cidade flexibilizava as atividades, com a diminuição dos indicadores relativos à COVID-19. Em março e abril, por exemplo, os cidadãos de Ouro Preto foram responsáveis por mais de 60% das multas aplicadas na cidade.

Mais precisamente, os moradores do município cometeram 61% das 54 infrações flagradas pelas autoridades em março. No mês seguinte, o índice subiu para 71% do total de 72 multas: exatamente o inverso do registrado em outubro, quando turistas são responsáveis por 70% das multas. Nesses dois meses, o percentual das sanções recebidas por belo-horizontinos não passou de 15%.

“A crescente iniciou a partir de julho, à medida em que ocorreu a flexibilização e reabertura de estabelecimentos, museus, igrejas... Assim, mais turistas voltaram a circular na cidade. Por isso, voltamos a ter a situação de 30% de infratores da cidade e 70% de turistas”, destaca Jorge Kassis.