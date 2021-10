Em menos de 48h, Rua Direita de Ouro Preto é fechada novamente com buraco

Estacionar na Rua Direita, em Ouro Preto, ficará proibido até a conclusão dos reparos (foto: Fabiano Pinheiro/Divulgação) Em menos de 48 horas de liberação para o trânsito de veículos , a Rua Direita, no centro Histórico de Ouro Preto, já foi parcialmente interditada, de novo, neste domingo (10/10). A via estava fechada há quatro meses para obras - uma delas foi a passagem subterrânea de eletrodutos para instalação de fibra óptica. Justamente as caixas que ligam o corredor subterrâneo à via foram quebradas devido ao peso dos veículos estacionados.

Os buracos formados na via já causaram acidentes, segundo afirma o proprietário de uma pousada que fica na rua. Fabiano Pinheiro conta que, da sacada do sobrado, ele viu uma mulher cair em um dos buracos e ser socorrida imediatamente por outras pessoas que passavam. “Parece que ela não se machucou gravemente, foi um susto. Depois de tanto tempo fechada não era isso que queria ver”, lamenta.

As caixas que ligam o corredor subterrâneo da fibra óptica à via foram quebradas devido ao peso dos veículos estacionados (foto: Fabiano Pinheiro/Divulgação)

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Ouro Preto, Jonathan Marotta, algumas tampas das caixa de fibra óptica foram quebradas e, para evitar acidentes, a rua está fechada provisoriamente para a retirada dos carros que ainda estão estacionados. Com isso, cones serão colocados na via como forma de impedir que veículos estacionem. Após essa medida, a rua será reaberta apenas para a circulação dos veículos até a Praça Tiradentes.

“As tampas não suportaram o peso dos veículos e por isso quebraram. Com as tampas quebradas e o estacionamento permitido no lado oposto, não tem como os veículos passarem porque a rua é estreita. Para restabelecer o fluxo, essa medida foi tomada até a reinstalação de novas tampas de caixas”, explica o comandante.

De acordo com o secretário de Obras de Ouro Preto, Antônio Simões, a equipe já está preparando tampas mais reforçadas que suportem o peso dos veículos mais pesados, como ônibus, caminhões de entrega de produtos e caminhões de coleta do lixo.

“Compramos materiais dentro das especificações, mas eles não suportaram a demanda. Agora vamos fazer sob encomenda com um material específico. Não tenho data de previsão para a conclusão dos reparos, mas a meta é o mais rápido possível”, afirma.