Obras na Rua Direita são retomadas, mas não serão entregues para o feriado

A obra da Rua Direita, em Ouro Preto, já está na terceira fase, em que cada pedra é colocada manualmente pelos calceteiros (foto: Secretaria de Obras/Divulgação)

Após 13 dias paralisada, a obra da rua Conde de Bobadela - popularmente conhecida como rua Direita -, em Ouro Preto, voltou a ser executada nesta terça-feira (24/8). Na terceira fase da intervenção, em que cada pedra é colocada manualmente pelos calceteiros, a recomposição do pavimento já apresenta sinais de conclusão dos trabalhos.

Mesmo com o atraso de duas semanas, o secretário garante que não vai gerar aumento do custo da obra, orçada em R$ 548.960,88.

Andamento

A obra começou em junho e está adiantada, segundo Simões: serviços de remoção do pavimento - com reaproveitamento - e de base já foram executados, assim como a substituição das redes de água e esgoto, com a instalação de redes de fibra ótica. Além disso, já foi instalada a rede de combate a incêndio (hidrantes) e feita a recomposição da base com compactação.

“Agora estamos na recomposição do pavimento poliédrico. Vamos entregar uma obra que melhora a infraestrutura de internet na região da Rua Direita e, além disso, garante agilidade no combate a incêndios nos casarões históricos”, afirma o secretário.

Paralisação

paralisação foi determinada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no dia 10 de agosto após observar intervenções de escavação da terra além da permitida no escopo do projeto, o que poderia causar dano ao patrimônio. Por isso, foi exigido da Secretaria de Obras, a paralisação até a entrega de um relatório executado por uma arqueólogo e uma FCA (Ficha de Cadastro de Atividade).

De acordo com o secretario de Obras, os documentos foram entregues na segunda-feira (16/8), analisados e aprovados pelo Iphan na sexta-feira (20/8).

A suspensão gerou reclamação de comerciantes. “Nós, comerciantes, nunca fomos contrários à obra. Fomos contrários à obra sem planejamento e sem comunicação com os comerciantes. Na verdade, o pior estrago já foi feito. Após um longo período de comércio fechado por causa da pandemia, o melhor mês - que era julho - já acabou. Poderiam ter iniciado as obras em agosto”, afirmou Júlio Ernerstro, morador e dono de comércio na via.