Tempestades e vendavais devem atingir 237 cidades de Minas; veja quais

Regiões de Minas Gerais devem ficar atentas com possibilidade de tempestades fortes e vendavais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 10/10/2021)

Pelo menos 237 cidades de Minas Gerais estão incluídas em um alerta de "perigo" do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para possibilidade de tempestades que podem passar dos 100mm de água acumulada até o começo da manhã deste sábado (16/10). Isso é reflexo da chegada de uma nova frente fria que veio do Sul do país.

Entre as cidades que podem sofrer os impactos destas tempestades estão Alfenas, Araguari, Araxá, Carmo do Rio Claro, Uberaba, Uberlândia e Frutal, que ainda se recupera dos estragos causados pela chuva da semana passada , onde casas foram destelhadas e várias ruas alagadas.

Além dessa "situação de perigo" na quantidade acumulada, chuvas duradouras e que podem chegar a 50mm de uma só vez também podem acontecer em MG. Esse é o motivo de outro alerta emitido pelo Inmet, que inclui Belo Horizonte na lista (ao todo, são 439 cidades, a maioria no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul de Minas e também a Zona da Mata e Centro do Estado).

Veja as cidades que estão em "perigo" pelas tempestades