Fim de semana será de céu nublado e pancadas de chuva em Minas

Céu nublado no Centro de Belo Horizonte: pode chover forte no fim de semana (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A/Press)

O tempo segue instável em boa parte de Minas Gerais neste fim de semana. Para este sábado (16/10), a previsão é de céu nublado a encoberto com tempo abafado , podendo chover a qualquer hora do dia. O tempo segueem boa parte deneste fim de semana. Para este sábado (16/10), a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuam elevadas, com sensação de, podendo chover a qualquer hora do dia.





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes explica a instabilidade no estado. "Uma frente fria vinda do Sul do país está avançando pelo oceano, com condições favoráveis para chuva durante todo o sábado e domingo", disse.

"A previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva forte, inclusive, para Belo Horizonte até quarta-feira (20/10)", completa Anete Fernandes.





Em BH, a temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 18,7°C, e a máxima deve chegar aos 27°C à tarde.

A menor temperatura do estado foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, com 14,4°C. Já no Norte de Minas, a máxima deve bater os 35°C até o fim do dia.