Chuva não dá trégua e mais três regiões superam média histórica em BH

A chuva dessa segunda-feira (11/10) em Belo Horizonte contribuiu para mais três regionais da capital mineira superarem a média histórica registrada em outubro na cidade. Nos 12 primeiros dias do mês, as regiões do Barreiro, Oeste e Pampulha registraram volume superior ao esperado para todos os 31 dias. A Noroeste já havia passado da média

De acordo com o balanço feito pela Defesa Civil de BH, a Região do Barreiro já acumulou, até a noite de segunda-feira (11/10), 110,8 milímetros de chuva, o que representa 105,8% da média prevista para o mês. Com 109,6 milímetros, a Região Oeste da capital também superou a média histórica, com 104,7%. Assim como a Pampulha, ao registrar 115,6 milímetros de chuva, o que representa 110,4% da média.