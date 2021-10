Após tombamento de caminhão, BR-262 segue fechada desde a tarde de domingo

(foto: Portal Caparaó Divulgação)

A BR-262 segue interditada e sem previsão de liberação no km-23, município de Reduto, na Região Leste de Minas Gerais, onde um caminhão que transportava óleo queimado tombou na tarde de domingo.Aos motoristas que vão acessar a rodovia do Espírito Santo para Belo Horizonte nesta volta de feriado, a Polícia Rodoviária Federal recomenda desviar para Martins Soares, depois Manhumirim e em seguida Reduto. Para quem estiver no sentido Espírito Santo, seguir a ordem inversa.Devido ao acidente, a carreta tanque derramou óleo vegetal por toda a pista. Os Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência, espalhando serragem na mancha de óleo e desviando o óleo que ainda estava vazando. Ao todo, o veículo transportava 35 mil litros do produto.O motorista do caminhão, Jefferson Alves dos Santos, chegou a ficar preso às ferragens, mas foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu.