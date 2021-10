BR-262 está interditada em MG após carreta tombar e derramar óleo na pista

Bombeiros tiveram de espalhar serragem nas duas pistas, em cima do óleo (foto: Portal Caparaó Divulgação)

A BR 262 está fechada no KM 23, entre Jaguaraí – Reduto, no Leste de Minas. Uma carreta tanque, carregada de óleo, tombou e derramou óleo na pista. Ainda não há previsão de liberar a rodovia porque a retirada do óleo será feita por uma empresa do Espírito Santo.

O acidente aconteceu no domingo à tarde, quando a carreta tombou na pista e o motorista Jefferson Alves dos Santos, ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu.

Chovia muito no momento do acidente. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, uma grande mancha de óleo vegetal, de algodão, se espalhava pelas duas pistas. A carreta transportava 35 mil litros do produto da empresa Brasil Petróleo, de Vila Velha, ES.

Os bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal fizeram o isolamento e segurança do local, fechando as duas pistas da rodovia, para eliminar o risco de derrapagem de veículos. Os procedimentos preliminares foram espalhar serragem na mancha de óleo e proceder o desvio do óleo que continuava a se derramar.

A segurança também acionou os órgãos de fiscalização e a empresa transportadora responsável pela carga, para avaliar os danos causados ao meio ambiente e fazer a limpeza minuciosa da rodovia.