Queda de árvores provoca transtornos em BH nesta segunda-feira (11/10)

Bombeiros fazem a retirada de árvore que caiu sobre um carro, no Bairro Santa Mônica (foto: CBMMG/Divulgação )

O Corpo de Bombeiros teve trabalho com a queda de árvores na Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta segunda-feira (11/10). De acordo com a corporação, em razão da chuva nas últimas 24 horas, foram cerca de 16 ocorrências na Grande BH e 151 chamadas em todo o estado, sendo que as mais comuns eram para corte de árvores.

Queda de árvore registrada no Bairro Bom Jesus (foto: CBMMG/Divulgação)





No início da tarde, outra ocorrência com queda de árvore sobre um veículo, próximo a um posto de saúde foi registrada no Bairro Santa Mônica, Região de Venda Nova. Os bombeiros informaram que a queda provocou a ruptura de fios de alta tensão. Por isso, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desligar a rede. O trabalho de corte está sendo realizado.

Queda de árvore registrada no Bairro Santa Mônica (foto: CBMMG/Divulgação)





Outra árvore também caiu sobre um carro na Rua Padre Pedro Pinto, no centro de Venda Nova. Ainda não há informações sobre feridos.

Queda de árvore em Venda Nova (foto: Cristiane Silva/ EM/ D.A Press)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais