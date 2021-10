Acidentes marcam começo de semana e complicam trânsito em BH

Reboque da BHTrans foi acionado para retirar veículo da via. Trânsito no acesso à Ursula Paulino ficou interditado por alguns minutos (foto: Divulgação/BHTrans)





Trânsito na Via do Minério ficou complicado no início da manhã desta segunda-feira (11/10) (foto: Reprodução)



O motorista do carro teve apenas ferimentos leves. O trânsito no local, até a última atualização desta reportagem, já estava liberado. O motorista do carro teve apenas ferimentos leves. O trânsito no local, até a última atualização desta reportagem, já estava liberado.





Já na Avenida Presidente Carlos Luz, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de BH, uma pick-up bateu em uma árvore no canteiro central da via no começo da manhã. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. Por volta das 7h, apenas a faixa exclusiva de ônibus estava liberada para a passagem dos veículos.

Além da chuva, Belo Horizonte começou a semana com registros de vários acidentes ocorridos na madrugada e na manhã desta segunda-feira (11/10).Em um dos casos, um poste de iluminação chegou a ser derrubado no fim da Via do Minério, no Bairro Betânia, na Região Oeste da cidade. Um Toyota Etios seguia no sentido Betânia da Via do Minério, quando colidiu e derrubou um poste de iluminação, um pouco depois do viaduto que corta o Anel Rodoviário.O trânsito na região ficou bastante complicado, uma vez que por volta de 8h30, a BHTrans precisou de interditar o acesso à Avenida Úrsula Paulino para a retirada do veículo.