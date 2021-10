Motorista de aplicativo é rendido e tem carro roubado em BH

Motorista de aplicativo foi vítima de assalto em BH na noite desse domingo (11/10). Foto ilustrativa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)









Foi nesse momento que um dos homens agarrou o motorista pelo pescoço e, armado com uma faca, anunciou o assalto. O condutor entregou o celular e o dinheiro, além de ter que descer do carro, levado pelos assaltantes.





O motorista acionou a PM, que, por meio do celular roubado, conseguiu localizar os homens. Foi então que dois deles foram avistados no Bairro Taquaril com o carro da vítima parado. O motorista reconheceu a dupla, que foi presa. A faca usada no crime também foi apreendida e o celular do condutor, recuperado.





Segundo a dupla presa, os outros dois comparsas fugiram a pé. A ocorrência foi encerrada no plantão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Uma corrida de carro por aplicativo transformou-se em filme de terror para um motorista, em Belo Horizonte, na noite desse domingo (10/10).Quatro homens entraram no carro do condutor e, durante o percurso, anunciaram o assalto, que só terminou na Região Leste da capital mineira com a prisão de dois dos envolvidos.