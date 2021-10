Homem é preso por se masturbar e assediar mulheres no metrô de BH

Assédio no metrô gerou a detenção de homem de 54 anos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Uma rotineira viagem no metrô de Belo Horizonte se transformou em pesadelo para duas mulheres nesse sábado (9/10). Elas acusam um homem, que também estava no trem urbano, de importunação sexual. À Polícia Militar, uma das passageiras, de 20 anos, contou ter visto o suspeito se masturbar e mexer nas genitálias por cima da calça. Depois que deixaram o vagão, o homem a seguiu até a saída da Estação Waldomiro Lobo, na Região Norte da capital.Por ter importunado mulheres duas vezes, o homem, de 54 anos, foi preso. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em BH.Aos policiais, uma das vítimas contou estar viajando em direção à Estação Vilarinho, em Venda Nova, quando o suspeito entrou e sentou perto de onde ela estava. No interior do metrô, ele exibiu imagens pornográficas e passou a fazer gestos obscenos. Os conteúdos de cunho sexual, presentes no celular do suspeito, foram mostrados a outras mulheres.A outra denunciante, de 18 anos, que estava em um banco ao lado do homem, relatou o caso a seguranças da estação, mas não esperou pela chegada da polícia. O suspeito foi abordado pela equipe do metrô, que o reteve até a chegada da polícia.