Veja quem são os próximos vacinados em BH na campanha contra COVID-19

A segunda-feira em BH é para a segunda dose da AstraZeneca para pessoas de 40 e 39 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Nesta, a campanha de vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte segue com a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para pessoas de 40 e 39 anos. Só poderão receber o imunizante na ocasião moradores nessa faixa etária cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 18 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte. Veja os endereços aqui Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na, não haverá vacinação, que segue nacom a dose adicional para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias (), e dose de reforço para idosos de 74 e 73 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para fechar este prazo ().Na, é a hora da dose de reforço para idosos de 72, 71 e 70 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para concluir esse intervalo. Os endereços ainda não foram divulgados pela PBH.

E a vacinação continua na sexta-feira (15/10) com a dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 50 anos, completados até 31 de outubro. Nesse caso, são contemplados apenas aqueles cuja a dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para finalizar este prazo. Os endereços ainda não foram divulgados pela PBH.

No sábado (16/10) , não haverá aplicação de vacinas contra a COVID-19.

Horário da vacinação em BH

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras ficam abertos das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que ficam disponíveis de segunda a sexta-feira.



As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura de Belo Horizonte , antes de se deslocar aos pontos de imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.