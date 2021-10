Suspeito de abusar de menina de 3 anos é linchado e jogado dentro de bueiro

Idoso foi linchado por populares em Santa Luzia suspeito de abusar de uma menina de três anos (foto: Wilmar da Silva/Divulgação) Um idoso suspeito de abusar de uma menina de três anos foi brutalmente espancado e jogado dentro de uma boca de lobo na noite deste domingo (10/10), em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A ocorrência foi registrada por volta de 18h30 na Rua Urupema, no Bairro São Cosme.









Nesse intervalo, um homem de cabelos brancos teria se aproximado de forma sorrateira da janela do automóvel, acariciado o corpo da menina e tentado beijá-la.





A cena foi vista pela dona de um bar da região. Ela então alertou a mãe, que estava num ponto onde a visão era menos privilegiada. Ambas começaram a gritar, despertando a atenção da vizinhaça.





Diante do alvoroço, o suspeito tentou fugir, mas foi detido pelo pai da pequena com a ajuda de pessoas que circulavam nas redondezas.





Ele mesmo acionou a PM. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suposto abusador já dentro de um bueiro com ferimentos graves, sendo resgatado pelos bombeiros.





O pai da vítima negou ter participado do linchamento. Ele disse à PM que, em dado momento, se afastou do grupo de populares para socorrer a esposa, que estava passando mal. Ao retornar, as pessoas já haviam se dispersado, o que o levou a pensar que o suspeito havia conseguido fugir.





Resgate

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso foi resgatado de dentro da vala sanitária pelo Corpo de Bombeiros sem camisa, muito machucado e com dificuldades para respirar. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Venda Nova.





No local, a equipe médica constatou lesões graves na cabeça, na região anal, na boca, no nariz, além de vários hematomas pelo corpo.





Enquanto era atendido, o senhor conseguiu se comunicar, mas parecia confuso, já que se identificou com dois nomes diferentes.