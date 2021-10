Polícia Civil investiga linchamento em Araguari

De acordo com a polícia, desde o dia do crime (29/9), 'a equipe está empenhada na realização dos trabalhos de perícia técnica e levantamento de informações a fim de elucidar os casos'.Segundo o delegado Felipe Oliveira Monteiro, as investigações começaram com a notícia do desaparecimento de Larissa dos Anjos Sena em redes sociais. “A vítima havia saído para comprar gelatina em um armazém próximo da residência dela e não retornou. A partir daí, familiares começaram a procurar por ela nas imediações”, disse. O suspeito chegou a ser questionado sobre o paradeiro da criança, mas negou tê-la visto.Já foi possível levantar que relatos de que um vizinho informou ter visto a garota conversando com o suspeito. “Populares começaram a pressioná-lo e ele se trancou dentro de casa. As pessoas entraram na residência e encontraram o corpo da vítima no quintal. Muita gente acessou o imóvel e agrediu o homem (Juliano Almeida Ribeiro), que também veio a óbito”, completou o Monteiro.O delegado acrescentou que a criança estava nua, indicativo de possível tentativa de violência sexual, e o corpo dela apresentava 14 marcas de facadas, a maioria dos golpes na região do peito.A polícia aguarda o resultado dos laudos periciais, principalmente exames microscópicos de DNA que foram solicitados e serão realizados em Belo Horizonte. Esses laudos serão importantes concluir a apuração relacionada às mortes da criança e do suspeito.Ao mesmo tempo são tomados depoimentos de testemunhas.