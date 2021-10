Idosa de 87 anos morre durante incêndio em residência em Itajubá

Quase todo do telhado desabou. Apenas o casal morava no imóvel (foto: Corpo de Bombeiros)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa de cinco cômodos foi totalmente tomada pelas chamas. Quando as equipes chegaram ao endereço, na Rua José Galdino, se depararam com uma multidão tentando apagar o incêndio. Desesperadas, as pessoas usavam mangueiras de jardins e baldes.Os militares foram informados de que ainda havia uma pessoa dentro do imóvel. Os vizinhos que tentavam controlar o fogo relataram que no local moravam dois idosos, e que o senhor de 88 anos já havia sido retirado, mas que a esposa dele ainda estava lá dentro.Enquanto parte da equipe mantinha o combate às chamas para permitir o acesso no interior da casa, os militares iniciaram os trabalhos de busca, passando pela cozinha, banheiro e chegando no quarto. A vítima, Maria da Glória Souza Santos, foi encontrada em um pequeno vão entre o guarda-roupas e a parede. Ela teve o corpo carbonizado.Um gato do casal também morreu durante o incêndio. O animal estava preso em uma corrente no banheiro do imóvel.Ainda segundo os bombeiros, a residência ficou bastante danificada. Quase todo o telhado desabou e ocorreram muitos danos estruturais nas paredes. Foram pouco mais de duas horas de trabalho de combate e rescaldo no local, com uso de cinco mil litros de água. As causas do incêndio ainda serão investigadas.A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da idosa foi liberado para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O idoso foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde dele e que tipo de ferimentos sofreu.