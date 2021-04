Em um dia, PM de Uberaba recebeu três denúncias de linchamentos

PM de Uberaba registrou as ocorrências como lesões corporais consumadas (foto: PMMG/Divulgação)

De acordo com o boletim da PM, inicialmente, a equipe policial recebeu denúncia de que o suspeito de furto estava sendo agredido por várias pessoas em via pública. No momento que os militares chegaram ao local da agressão, ainda conforme o boletim da PM, os militares presenciaram várias pessoas aglomeradas, com a chegada da viatura policial essas pessoas dispersaram, sendo que em seguida foi encontrado o suspeito caído no chão.

Ele foi encaminhado consciente e orientado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) para atendimento médico com várias escoriações pelo corpo, corte na cabeça e fratura no braço direito.

Pouco depois desta ocorrência, a PM recebeu nova denúncia de outro homem, também suspeito de furtos no Residencial Isabel do Nascimento e que estava sendo espancado. No entanto, neste caso, tanto suspeito como os agressores não foram localizados, mas a ocorrência foi registrada para ser investigada, a partir de depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança

Terceiro registro de linchamento em Uberaba em apenas um dia

Um homem, de 33 anos, suspeito de assaltar uma loja de conveniência, foi agredido por populares na avenida Dona Maria Santana Borges, Distrito Industrial I, por volta das 22h desta segunda-feira (19). Depois de praticar o roubo, saiu correndo, mas acabou sendo imobilizado pelos populares.

No momento que a PM chegou ao local, segundo o boletim policial, o suspeito ainda estava contido pelos suspeitos de lesão corporal.

No bolso do suspeito do roubo, os militares localizaram R$ 339 em dinheiro, proveniente do assalto à loja de conveniência. Já no veículo do suspeito, um Fiat Palio foi encontrado uma réplica de pistola.

Conforme relatório médico informado ao boletim da PM, o suspeito do roubo sofreu escoriações na face, tórax, pernas e braços.





Em, no Triângulo Mineiro, apenas na última segunda-feira (19/4), dois suspeitos de furtos a residências e um suspeito de roubo a estabelecimento comercial foram linchados por populares.