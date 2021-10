Novas tempestades podem atingir 316 cidades de Minas até amanhã (19/10)

Em Uberlândia, tempestade derrubou fio de poste, e criança de 11 anos teve parada cardíaca após choque (foto: Corpo de Bombeiros de Uberlândia/Divulgação)

Há mais de uma semana, Minas Gerais está em alerta por causa dos temporais e da chuva acumulada. Nesta segunda-feira (18/10), há mais três registros de perigo por causa de tempestades, vendavais e chuva de granizo em várias regiões. Os alertas são emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e são válidos até às 12h desta terça-feira (19/10).

A ventania, aliás, provocou a queda de fios de energia de um poste em Uberlândia, no Triângulo. Uma criança de 11 anos levou um choque e foi internada com parada cardiorrespiratória. Por ser menor de idade e não ter o nome divulgado, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

O Sul de Minas também está em " perigo", segundo o Inmet, por causa do acumulado de chuva dos últimos dias. Contando as possíveis tempestades das próximas horas, o total pode ultrapassar 100mm, o que pode causar deslizamentos de terra e desmonoramento de morros, muito por causa do solo já molhado. O Sudoeste de Minas, a região Central do Estado, Zona da Mata e Vale do Rio Doce também estão incluídos nesse alerta.

Enquanto várias regiões enfrentam as tempestades, Bonito de Minas, Matias Cardoso e outros 11 municípios do Norte de Minas estão em alerta por causa do tempo seco e da baixa umidade do ar, que pode chegar a 20%, nível considerado de alerta. Os índices podem trazer riscos à saúde, e a recomendação é de hidratação

