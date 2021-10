Confira as regiões de Minas onde vai chover forte até quarta-feira (20/10)

Clima em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Na penúltima segunda-feira (18/10) do mês de outubro, o céu deve ficar nublado com pancadas de chuvas e trovoadas na maior parte do estado, exceto no Norte e Jequitinhonha, onde deve chover mais fraco até o fim do dia. No Triângulo Mineiro, castigado pela força das águas no final de semana, há possibilidade de chuvas intensas hoje também.

O Inmet aponta que pode haver grande volume de chuva e queda nas temperaturas até quarta-feira (20/10). Já na quinta (21/10) e sexta (22/10), o volume de chuvas começa a reduzir.

Em Belo Horizonte, há possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas no período da tarde desta segunda (18/10). A menor temperatura foi registrada durante a madrugada, 17,9°C na Estação Meteorológica do Cercadinho. A máxima não deve passar dos 27°C.

No estado, a mínima foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 13,2°C. A máxima deve ficar no Norte, em Montalvânia, e na Região do Jequitinhonha, ambos podendo chegar aos 38°C.







