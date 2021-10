Uberlândia: criança de 11 anos sofre parada cardíaca após descarga elétrica

Na foto, carro atingido pela fiação elétrica (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

Uma criança de 11 anos entrou em parada cardíaca após sofrer uma descarga elétrica, no bairro Tibery, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.De acordo com o Corpo de Bombeiros, um cabo da fiação elétrica de alta tensão se rompeu e atingiu o carro que estavam pai, mãe e a criança durante o temporal que atingiu alguns bairros da cidade neste domingo (17/10).No desespero, os pais desceram do carro e, ao tentar retirar a criança de dentro do veículo, sofreram uma descarga elétrica.A criança não resistiu ao choque e entrou em quadro de parada cardíaca.Segundo os bombeiros, ele foi encaminhado ao Posto de Saúde da UAI Tibery por moradores que passavam no local.A reportagem doentrou em contato com a unidade de saúde que informou que o posto não está autorizado passar qualquer informação sobre paciente pelo telefone.também entrou em contato com a Prefeitura de Uberlândia, mas não havia obtido retorno até a publicação deste texto.