Força-tarefa de Uberlândia e São Paulo apreende 4 toneladas de maconha

A droga estava em tabletes em meio à fécula (foto: Divulgação/FTSP) Por meio de investigação feita pela força-tarefa de Segurança Pública em Uberlândia, uma carga de 4 toneladas de maconha foi apreendida no interior de São Paulo. Além das drogas, armas também foram apreendidas. Duas pessoas acabaram sendo presas na ação.



A abordagem aconteceu com apoio da Polícia Militar Rodoviária paulista, que recebeu informações sobre o transporte da maconha. Segundo levantamentos de inteligência realizados pela força-tarefa, o carregamento ilícito estaria sendo transportado num caminhão disfarçado com fácula, tendo como destino a Região Sudeste do país.



A carga foi encontrada quando passava no km 444 da Rodovia Marechal Rondon, no município de Lins (SP). O caminhão era conduzido por um homem de cerca de 50 anos e tinha como passageiro o proprietário do veículo. Os dois homens demonstraram inquietação e nervosismo ao serem parados. A carga foi encontrada quando passava no km 444 da Rodovia Marechal Rondon, no município de Lins (SP). O caminhão era conduzido por um homem de cerca de 50 anos e tinha como passageiro o proprietário do veículo. Os dois homens demonstraram inquietação e nervosismo ao serem parados.



A droga estava no meio da fácula, em vários tabletes. Após a descarga do caminhão, no meio ainda estavam dois fuzis de calibre 7,62 e de 278 munições do mesmo calibre.



Além de presos pelo tráfico de drogas, os suspeitos terão que responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, em Bauru (SP), juntamente com o veículo, as droga, as armas e as munições apreendidas, para os procedimentos de polícia judiciária decorrentes.



As delegacias de Polícia Federal de Araçatuba (SP) e em Bauru também deram suporte à ação.