Polícia Civil desarticula esquema de 'disque-droga' em Paraopeba

A ação policial prendeu seis homens, sendo que três já tinham mandados de prisão em aberto. (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar, desencadeou nesta quinta-feira (7/10) uma operação contra o tráfico de drogas em Paraopeba, Região Central do estado. Seis homens, com idades entre 20 e 26 anos, foram presos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa.

A ação policial é fruto de seis meses de investigação da Polícia Civil, que identificou a associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na cidade. As vendas ocorriam na modalidade "disque-drogas", quando o traficante entrega os entorpecentes encomendados na casa do usuário.

A PCMG representou à Justiça pelos mandados de busca e apreensão, de prisões preventivas, além do sequestro de bens e valores existentes em contas bancárias do grupo criminoso.

Durante a operação, drogas e material para a venda de entorpecentes foram localizadas com três dos investigados, contra os quais já haviam mandados de prisão em aberto e que também foram autuados em flagrante. Além disso, automóveis foram apreendidos no curso da ação policial.

Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, e as investigações prosseguem.

Ainda de acordo com a PCMG, também foram lavrados procedimentos aos usuários.

Participaram da operação 42 policiais civis e militares, em 14 viaturas, com apoio da Coordenação Aerotática (Cat) da PCMG e dos cães farejadores da Rocca da Polícia Militar.