Corpo em adiantado estado de decomposição é encontrado no Rio Paraopeba

Local onde o corpo foi encontrado. Em pricípio, pensou-se ser de criança, mas peritos informaram que é de pessoa adulta (foto: CBMMG)

Um, em adiantado estado de, foi resgatado na manhã desta sexta-feira (30/4), nas águas do, altura do Bairro Charneca, em São Joaquim de Bicas.

Segundo informações do Corpo de, o corpo estava agarrado empróximo à margem do rio, e, em princípio, pensou-se que se tratava de uma criança, pela estatura, no entanto, com a chegada da perícia, ao avaliar o tamanho do crânio, disse ser de um adulto.

A Polícia Civil foi chamada ao local, dando início a uma investigação, para tentar descobrir quem seria a vítima. Os policiais pediram um levantamento às delegacias de cidades acima e ao longo do Paraopeba, sobre pessoas desaparecidas. O corpo foi encaminhado para o IML de Belo Horizonte.