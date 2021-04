Corpo encontrado no Rio Paraopeba pode ser de mulher desaparecida

Polícia suspeita que corpo possa ser de mulher que está desaparecida (foto: CBMMG)

Um corpo de mulher, já em adiantado estado de decomposição, encontrado nesta sexta-feira (3/4), nas águas do Rio Paraopeba, próximo à Rua do Brejo, no Bairro Boa Esperança, próximo à marginal da rotatória de São Joaquim de Bicas, pode ser o de uma mulher que está desaparecida há alguns dias, naquela região. A polícia suspeita que a mulher tenha sido vítima de crime passional. O corpo teria sido atirado na água, pelo matador, depois de assassiná-la.

Ele foi avistado por moradores do local, boiando parcialmente. A PM foi chamada e acionou o Corpo de Bombeiros. O corpo estava a uma distância entre 100 e 150 metros da margem do rio, onde foi avistado, preso em alguns galhos.

O local é de difícil acesso e, somente no início da tarde é que os bombeiros conseguiram retirá-lo da água. A Polícia Civil e perícia criminal já tinham sido acionados. O corpo foi encaminhado para o IML de Betim, às 14h40, onde os médico-legistas tentaram identificar a causa da morte.

Outro afogamento

Numa lagoa, em Esmeraldas, o corpo do sexo masculino, aparentando ter 19 anos, foi resgatado. Suspeita-se que seja de um homem que desapareceu depois de fazer uso de bebidas alcoólicas, segundo relato de conhecidos da vítima. O corpo também foi encaminhado para o IML de Betim.