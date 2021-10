Uberlândia atinge a marca de um milhão de doses de vacina aplicadas

Cerca de 62,5% da população já foi imunizada com a segunda dose ou dose única (foto: Divulgação/Danilo Henriques/Secom/PMU)

Depois nove meses do início, a vacinação contra COVID-19 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, atingiu o número de de um milhão de doses aplicadas na última semana. Com isso, 75% da população da cidade já recebeu ao menos a primeira dose do imunizante e aproximadamente 62,5% da população já foi imunizada com a segunda dose ou dose única.