Em Uberlândia, 17% dos convocados faltam à aplicação da 2ª dose

Mais de 1,5 mil não foram se vacinar no sábado (foto: Valter de Paula/Prefeitura de Uberlândia)

Mais de 1,5 mil pessoas convocadas para aplicações de segundas doses de vacinas contra a COVID-19 faltaram nesse sábado (2/10) em Uberlândia. Isso representa 17% do total de pessoas esperadas para o dia, o que preocupa o andamento da imunização da cidade do Triângulo Mineiro, segundo a prefeitura.De um total de 9.076 agendamentos feitos para ontem, 1.571 pessoas não foram receber a segunda dose contra o novo coronavírus. A aplicação é importante para completar o ciclo de imunização contra a infecção do vírus.Em Uberlândia, existem hoje quase 343 mil pessoas vacinadas com segunda dose e outras 20,2 mil imunizadas com doses únicas. A cidade começou, ainda, a aplicação de reforço para idosos, passando de 10 mil deles.