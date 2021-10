Após mais de 1 ano e meio, Uberlândia libera cinemas, teatros e boates

Exibição de filmes, apresentações teatrais e abertura de casas noturnas fazem parte do grupo de atividades que foram suspensas ainda nos primeiros casos da doença no município e, mesmo com flexibilizações anteriores e até a retomada de eventos com restrições, não puderam ter atividades liberadas. Dessa vez, entretanto, o Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 deliberou, nesta quarta-feira (13), para que o município entrasse na fase flexível do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas (PMFAE). A cidade era mantida sob a fase intermediária do plano local há cerca de sete meses.