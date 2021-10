Minas pode ter mínima de 10ºC e máxima de quase 40ºC nesta quinta-feira

Com o início do período chuvoso, neste mês, o belo-horizontino e o mineiro, de maneira geral, têm vivenciado extremos quando o assunto é clima. Minas deverá registrar em um mesmo dia, nesta quinta-feira (14/10), a temperatura de 10ºC, no Sul do estado, e de quase 40ºC, no Norte. Em BH, por sua vez, o friozinho de 15ºC, durante a manhã, pode dar lugar a quase 30ºC à tarde.

E, dessa forma, segue a tônica dos últimos dias. Vale lembrar que a capital mineira ficou quase 40 dias sem receber qualquer pingo d'água do céu . A sequência foi interrompida no fim de setembro e BH já foi para o outro extremo: em apenas 11 dias de outubro, quatro regionais já superaram a chuva prevista para todos os 31 dias deste mês

O feriadão, encerrado nessa terça-feira (12/10), frustrou quem planeja pegar um solzão em BH: além das constantes chuvas, o céu ficou fechado praticamente o período todo, o que deixou o calor longe da cidade. “Já hoje (13/10), o dia amanheceu com poucas nuvens, por isso persistiu a elevação da temperatura máxima. O mesmo deve ocorrer amanhã”, explica a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja qual é a previsão para o restante da semana.

Quinta-feira (14/10)

Amanhã, o cinza do céu vai permanecer em Minas, e o tempo nublado pode vir acompanhado de possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Como informado no início desta reportagem, o calor pode chegar a quase 40ºC no Norte, mais precisamente aos 38ºC. Já no Sul de Minas, o frio pode atingir 10ºC.





Já na capital, o tempo segue parcialmente nublado, e a temperatura terá máxima de 29ºC e mínima de 15°C. A notícia boa é que os próximos dias serão de umidade máxima do ar favorável: pode chegar a 95% amanhã. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando índice é inferior a 60%, é prejudicial à saúde. A chuva fraca, de 5mm, pode vir no período da noite, com vento fraco a moderado, de aproximadamente 19km/h.

Sexta-feira (15/10)

As regiões de Sul/Sudoeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba seguem com tempo nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas na sexta-feira (15/10). A temperatura máxima ainda é alta, com 37ºC, e mínima de 12°C.

Em BH, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, e a temperatura pode variar, com ligeira elevação, entre 28ºC e 18ºC. E as pancadas de chuva podem voltar!

Isso por causa da formação de uma área de baixa pressão nas imediações do litoral da região Sudeste na sexta-feira, o que deve refletir em aumento de nebulosidade e volta das pancadas de chuva na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conforme explica Anete Fernandes.





“Por isso, o ligeiro declínio na temperatura máxima. A tendência para o fim de semana é de tempo instável e temperatura máxima em declínio”, afirma. Portanto, mais uma vez o sol e o calorão devem abandonar a folga do belo-horizontino...

Sábado (16/10)

No sábado (16/10), continua o tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura será com máxima de 37ºC e mínima de 13°C.





Em Belo Horizonte, predomina céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura sofre ligeiro declínio, com máxima de 25ºC, e mínima de 18°C. O vento na capital pode ser moderado com rajadas, e a umidade varia entre 50% e 95%.

Alerta Amarelo

O Inmet emitiu alerta válido até às 11h de amanhã para o risco de chuvas intensas em regiões diversas do estado. Segundo o instituto, as condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de pancadas de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

veja as listas aqui , aqui e aqui ). "Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", complementa o alerta. Ao todo, mais de 150 municípios estão contemplados no alerta amarelo, de perigo potencial, do Inmet ().

Fique de olho nas orientações do instituto:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci