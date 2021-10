Há 10 dias internado, prefeito de Buritis não tem previsão de alta

Keny Soares Rodrigues (PDT), eleito em 2020, segue internado sem previsão de alta em Brasília (foto: Prefeitura de Buritis/Divulgação)

Completados 10 dias de internação , nesta quarta-feira (13/10), ainda não há qualquer previsão de alta para Keny Soares Rodrigues (PDT), 54, prefeito da cidade de Buritis, no Noroeste de Minas Gerais. O chefe do Executivo deu entrada em um hospital particular de Brasília em 4 de outubro com uma pneumonia causada pela COVID-19, e foi intubado três dias depois após uma piora importante no estado de saúde.