Contagem vai adiantar a 2ª dose da Pfizer: veja se você será contemplado

Intervalo entre doses da Pfizer foi reduzido de 3 para 2 meses após orientação da fabricante e autorização do Ministério Público (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Contagem retomou a vacinação contra COVID-19 e também adiantou a imunização de quem precisa receber a segunda dose da Pfizer. Saiba se você (ou que alguém que você conheça) já pode receber a dose complementar no município da Região Metropolitana de BH.

O Ministério da Saúde, baseado em uma orientação da própria fabricante, autorizou a redução do intervalo entre as duas doses de três para dois meses. Então, quem tinha o retorno marcado para novembro está sendo convocado agora.

Veja como está o cronograma dessa semana

14/10 (quinta-feira): para quem tomou a 1ª dose no dia 16/8

15/10 (sexta-feira): para quem tomou a 1ª dose no dia 17/8

18/10 (segunda-feira): para quem tomou a 1ª dose no dia 18/8

19/10 (terça-feira): para quem tomou a 1ª dose no dia 19/8

Segundo o Painel de Monitoramento do Coronavírus, do governo estadual, Contagem tem 48.784 casos confirmados de COVID-19 desde o começo da pandemia, em março do ano passado. Até agora, 1.897 pessoas morreram.

O Vacinômetro estadual aponta que a cidade já tem 50,86% da população acima de 12 anos de idade com o ciclo vacinal completo (270.886 pessoas tomaram as duas doses e 20.130 tomaram a vacina da Janssen, de dose única).

Os dados foram consultados nesta quarta-feira (13/10) pela reportagem.