COVID-19: pacientes da hemodiálise recebem 3ª dose no Hospital da Baleia

Pacientes receberão a dose nos dias que já fazem tratamento renal (foto: Hospital da Baleia ) Pacientes em tratamento de hemodiálise no Hospital da Baleia começaram a receber a dose adicional da vacina contra a COVID-19 nesta quarta-feira (13/10). Cerca de 400 pessoas consideradas imunossuprimidas tomarão a 3ª dose até a próxima sexta.









Os pacientes da hemodiálise e diálise peritoneal do Hospital da Baleia se encaixam no grupo de "pessoas com alto grau de imunossupressão" e, por isso, estão elegíveis para receberem a dose adicional.





Seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS) é necessário que eles tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





A aplicação ocorrerá no próprio hospital, nos dias já dedicados ao tratamento renal desse grupo. Todos os pacientes já foram comunicados sobre a aplicação da vacina no Hospital da Baleia e da obrigatoriedade de levarem o cartão de vacinação.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.