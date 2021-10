BH: idosos de 70, 71 e 72 anos recebem dose de reforço nesta quinta (14/10)

Idosos de 70, 71 e 72 anos recebem nesta quinta-feira (14/10) a dose de reforço da vacina contra a COVID-19, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou no início desta semana que idosos com 70, 71 e 72 anos completos vão receber, nesta quinta (14/10), a dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Podem receber a terceira dose do imunizante as pessoas cuja segunda dose tenha completado seis meses ou que falte até 15 dias para completar o prazo.