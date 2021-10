"Dia D" para vacinação de crianças em BH é no próximo sábado (16/10)

A campanha de vacinação para o público até 14 anos segue até o dia 29 de outubro na cidade (foto: PBH/Divulgação)

O próximo sábado (16/10) é o dia de mobilização para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será realizada em todos os centros de saúde da capital, das 8h às 17h.

Atenção! Não há mais a obrigatoriedade de aguardar um intervalo de 14 dias para tomar imunizantes contra COVID-19 e contra gripe. Portanto, o adolescente poderia até mesmo tomar as duas vacinas no mesmo dia - o que não será possível porque a prefeitura vai suspender a aplicação contra o coronavírus no sábado.

A campanha tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis para esse público.

Estarão disponíveis as vacinas BCG, rotavírus, meningocócia C, pneumocócica 10, hepatite B, pentavalente, pólio inativada, pólio oral, meningo C, febre amarela, hepatite A, DTP, varicela, meningocócica ACWY, HPV, tríplice viral, dupla adulto, tríplice bacteriana adulto e gripe.Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal. As vacinas serão aplicadas de acordo com a avaliação da situação de cada criança e adolescente.A campanha segue até o dia 29 de outubro na cidade. Os endereços e horários de funcionamento das unidades para a imunização podem ser verificados noPara a entrada nas unidades de saúde é obrigatório o uso de máscaras. Para crianças de até dois anos não é necessária a proteção.