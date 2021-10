Kalil discute ações para evitar tragédias no período de chuva: 'Tenho medo'

O prefeito Alexandre Kalil (PSD), no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A/Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), discutiu medidas de prevenção para a temporada de chuvas na cidade com a equipe da prefeitura na tarde desta terça-feira (19/10).





Questionado se temia por mais mortes por conta das chuvas, Kalil foi enfático. "Eu tenho medo sempre. Eu tenho medo de ficar doente, tenho medo de COVID, tenho medo de risco geológico, tenho medo de chuva, tenho medo de tudo. Eu sou um medroso", disparou.





Kalil lembrou "o plano robusto e organizado" realizado ano passado, quando um grande temporal castigou a cidade. "Tivemos, de 2019 para 2020, uma tempestade que conseguimos passar 'apenas' com risco geológico", lembrou.

















Além disso, o volume de chuvas já supera o total esperado para outubro em oito regiões da cidade.





Na Região Leste de BH, que compreende 51 bairros da capital, das 18h às 21h de ontem, choveu 89% do esperado para todo o mês de outubro . Desde o dia 1°, o acúmulo equivale a 209,4% do esperado.





No Aglomerado Taquaril, o temporal inundou ruas, entupiu bueiros e encharcou barrancos da localidade, o que deixou os moradores temerosos.





E nesta terça-feira, ainda há possibilidade de chuvas fortes, como as que ocorreram na noite de ontem. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de mais temporais com direito a raios, trovoadas e ventos fortes, de mais de 50 hm/h.









Fique ligado





Os alertas de risco da Defesa Civil estão disponíveis em diversos canais. Para receber informações via SMS, basta que o usuário envie uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será disparada na sequência. O serviço não tem custo.



Quem preferir também pode acompanhar as mensagens por meio das redes sociais, tais como Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram. Em todas as plataformas, a Defesa Civil é identificada por @defesacivilbh.