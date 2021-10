Chove forte em algumas regiões de BH; Defesa Civil divulga alerta

Chuva no câmpus Pampulha na UFMG, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)





Chove em todas as regionais de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (20/10). A Defesa Civil da capital divulgou um alerta válido até as 8h de quinta-feira em função do tempo instável.









8h53 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com possíveis raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quinta-feira (21).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/X1YXjbhgVt %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) October 20, 2021

O alerta de pancadas de chuva informa que o volume deve ficar entre 20 e 30 milímetros, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora.





Trânsito





Por causa da chuva, a BHTrans alerta os motoristas para reduzir a velocidade e manter a distância do veículo a frente, além de evitar locais com risco de alagamento.









%uD83D%uDEA68h28 Agentes BHTRANS estão atuando no cruzamento da R Grão Mogol com R Montes Claros. Semáforo em flash devido furto de cabeamento. pic.twitter.com/rGgU0QQXxS %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 20, 2021

O aplicativo Waze mostra pontos de lentidão em diferentes pontos da Região Centro-Sul e também no Anel Rodoviário, onde foi reportado um ponto de alagamento próximo ao Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste.





Vale lembrar que, mais cedo, agentes da BHTrans orientavam o trânsito no cruzamento das ruas Grão Mogol e Montes Claros porque os semáforos estavam em flash devido ao furto de cabeamento.





A BHTrans também relatou problemas no cruzamento das avenidas Mário Werneck e Barão Homem de Melo. Por causa de veículo estacionados no cruzamento, uma carreta não conseguia passar pelo trecho. A Polícia Militar esteve no local para tentar acionar os motoristas para que os carros fossem retirados.