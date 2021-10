BH tem novo alerta de risco geológico alto, avisa Defesa Civil

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta de risco geológico alto na tarde desta quarta-feira (20/10), válido para todas as regionais da cidade até a próxima segunda-feira (25/10).

Alagamento na marginal do Anel Rodoviário, próximo ao Aeroporto Carlos Prates

Pelos próximos cinco dias, recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. Este é o segundo aviso publicado hoje: durante a manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta de pancadas de chuva, informando que o volume deve ficar entre 20 e 30 milímetros, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora.