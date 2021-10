Vendedores locais reclamam da falta de energia elétrica (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Moradores da região do Bairro Padre Eustáquio sofreram com a queda de energia no local na manhã desta quarta-feira (20/10). Vendedores locais relataram que a queda de energia ocorreu por volta das 9h50, devido ao temporal que caiu em Belo Horizonte, e reclamam da situação, que acaba afastando os possíveis clientes que passam pela região.









Vendedora local afirma que a falta de energia elétrica afasta os clientes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A comerciante Simone Maria, de 54, dona de um brechó na Rua Padre Eustáquio, conta que assim que começou a chuva a energia acabou. Simone também reclama da situação, dizendo que a falta de energia afasta os clientes, que, por não conseguirem olhar direito as peças, até deixam de entrar no estabelecimento.

CEMIG

Em contato com a Cemig, a concessionária esclareceu que a queda de energia foi devido a uma árvore que caiu sobre a rede elétrica, deixando os moradores locais sem luz.



Entretanto, a reportagem esteve no local e constatou que a árvore não chegou a cair, mas sim tombou e está em atrito com a linha de transmissão da energia elétrica, ocasionando na falta de energia.





Segundo a Cemig, equipes já estavam a caminho para atendimento. A previsão era de que o fornecimento de energia fosse normalização até às 15h.







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira