Imagem mostra marcas de tiros em uma das paredes da casa (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Um homem de 38 anos foi baleado após tentar atacar policiais militares que acompanhavam uma ocorrência de violência doméstica contra ele no Bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha. Segundo familiares, ele morreu.









O agressor, então, foi para a cozinha e pegou uma faca. Ele saiu correndo com a arma branca na mão e tentou esfaqueá-la. Em seguida, o suspeito avançou contra os militares que estavam na sala.



Um dos policiais efetuou quatro tiros em direção ao homem, que caiu no chão. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento Santa Terezinha.





A ocorrência foi encerrada com a condução do homem à UPA. No entanto, nesta manhã, parentes disseram à equipe da TV Alterosa que ele foi atingido na cabeça e morreu.





A reportagem da Alterosa entrou em contato com a Polícia Militar sobre o caso e aguarda resposta.