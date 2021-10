Rua onde o crime ocorreu: havia idosos e crianças na casa (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 49 anos foi preso na noite desta terça-feira (19/10) por tentativa de homicídio no Bairro Bela Vista, em Contagem, na Grande BH. Ele teria colocado fogo na casa em que mora com a família e ameaçado esfaquear os parentes.





O filho ficou inconformado quando foi pedido para desocupar o quarto que utiliza, já que ele tem uma casa no terreno. O homem teria discutido com os pais e com as irmãs e dito que se ele não ficasse na casa, ninguém ficaria. Em seguida o autor ateou fogo na residência. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, encontrou uma das moradoras na entrada. A idosa disse que houve uma discussão familiar devido ao excesso de pessoas morando na casa.O filho ficou inconformado quando foi pedido para desocupar o quarto que utiliza, já que ele tem uma casa no terreno. O homem teria discutido com os pais e com as irmãs e dito que se ele não ficasse na casa, ninguém ficaria. Em seguida o autor ateou fogo na residência.





Os militares entraram no imóvel e encontraram um idoso sentado no sofá da sala com dificuldades para conversar em função da grande quantidade de fumaça. O homem também não conseguia se locomover porque está se recuperando de uma fratura no fêmur. O idoso foi auxiliado pelos policiais para sair.





Ainda no interior da casa havia um bebê de 10 meses e duas crianças de 2 e 5 anos. Todos estavam assustados e tossindo muito por causa da fumaça.





Em um dos quartos os militares encontraram o autor. O homem estava muito nervoso e disse que não aceitava a decisão da família de que ele deveria sair da casa. Ele afirmou que decidiu colocar fogo no imóvel e se matar em seguida. Ainda disse que as os parentes deram sorte que alguém conseguiu apagar o fogo.





Com o suspeito foi encontrada uma faca. Ele contou aos policiais que usaria a arma para atacar quem tentasse impedir que a ação.



O homem foi detido e, quando era encaminhado para a viatura ainda ameaçou a família. “Estou indo preso, mas vou voltar e matar todo mundo. Podem me esperar”, teria dito.