Trio é preso com carga de maconha avaliada em R$ 700 mil em rodovia

Carga de maconha pesou 700 quilos e foi apreendida (foto: PMRv/Divulgação) Uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) levou à apreensão de uma carga de maconha avaliada em R$ 700 mil. As drogas eram transportadas em um carro, acompanhado por outro veículo. Três homens foram presos. A ação ocorreu nessa terça-feira (19/10) em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.









A PMRv montou uma operação de cerco e bloqueio e os veículos foram abordados em Campina Verde. Durante a revista, eles descobriram que o Nissan Versa estava “recheado” de maconha. Eram 38 fardos da droga espalhados pelo porta-malas e o banco traseiro. A carga totalizou 700 quilos.





Segundo os policiais, o motorista disse que pegou o carro em um município do Mato Grosso do Sul e seguiria até Goiás. Os suspeitos foram detidos e os carros, um deles com placa adulterada, apreendidos.