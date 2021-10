Polícia prende jovem que levava 35 quilos de maconha dentro de ônibus

Parte dos tabletes de maconha apreendidos pela PRF em Betim (foto: Divulgação/PRF)

Uma jovem de 23 anos foi presa na tarde deste sábado (16/10) em Betim, na Região Metropolitana de BH, sob a acusação de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela transportava 35 quilos de maconha de Curitiba para a cidade mineira, onde receberia R$ 500 pela ação.A apreensão da droga e prisão da suspeita ocorreu no KM 499 da BR-381. A jovem ocupava um ônibus de viagem, e a droga estava dentro do bagageiro, dividida em duas malas por meio de 51 tabletes, informa a PRF.Ainda segundo a polícia, cães farejadores encontraram a droga. A jovem confessou que os entorpecentes pertenciam a ela. A entrega seria realizada em um shopping de Betim.A avaliação da PRF é que o produto está avaliado em R$ 76 mil. A jovem, que tem passagem pela polícia por assalto à mão armada, foi encaminhada a uma delegacia de Betim.