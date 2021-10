PRF para caminhão por lâmpada queimada e encontra uma tonelada de maconha

Droga e arma apreendidas pela PRF em Salinas, no Norte de Minas (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha em Salinas, no Norte de Minas, na noite desse sábado (16/10). Os agentes chegaram à droga graças a defeitos no sistema de iluminação do caminhão que levava a droga, na altura do KM 314 da BR-251.Segundo a PRF, durante a abordagem, o motorista apresentou versões confusas sobre o objetivo da viagem. Diante do forte cheiro de maconha, os policiais verificaram a carga e encontraram o entorpecente dividido em diversas barras.

O motorista vinha de Salvador e tinha como destino a cidade mineira de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. De acordo com a polícia, ele disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte da carga.



A estimativa da polícia é que a carga tem valor de aproximadamente R$ 2 milhões. A droga estava escondida dentro de caixas de plástico usadas na logística de sacolões.



Além da droga, os agentes apreenderam uma espingarda calibre 12 de fabricação turca.



Preso, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Taiobeiras, também no Norte de Minas.