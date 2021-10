Número de acidentes com vítimas nas estradas de Minas cai em setembro

PMRv realizou 6.768 operações em setembro, sendo que 276 foram da Lei Seca (foto: PMRV/Divulgação)

Uma redução de 2,7% no total de acidentes com vítimas nas rodovias de Minas Gerais. Esse é o resultado do balanço da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de setembro, em relação ao mesmo período no ano passado. Os números mostram, também, um crescimento no número de prisões de foragidos da justiça e apreensão de veículos com documentação irregular.

No total, foram realizadas 6.768 operações, sendo que 276 delas da Lei Seca, que tem como alvo motoristas que consumiram álcool. As operações resultaram na prisão de 766 motoristas por embriaguez.

Foram realizadas 2.229 prisões e apreensões, sendo que, desse total, 754 de pessoas eram procuradas pela justiça. As prisões por tráfico de drogas somaram 98. Foram registradas ainda 549 detenções por consumo de drogas.

Foram apreendidas 128 armas e 1.079 veículos foram removidos, sendo que 273 apresentavam adulterações.