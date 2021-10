PRF busca homem que foi flagrado com quase 7 kg de crack na BR-365

Droga e veiculo apreendidos pela PRF na BR-365 (foto: Divulgação/PRF)

Um homem é procurado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo transporte de quase 7 kg de crack. Ele foi abordado na rodovia BR-365, no Município de Romaria, no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (17/10), mas fugiu ao abandonar o veículo em que estava.



Segundo a PRF, a abordagem do veículo foi por meio de uma patrulhamento de rotina. Contudo, o motorista desobedeceu a ordem de parada, fugiu do policiais e jogou o carro na mata, ao lado da rodovia. Ele saiu correndo.



Nesse momento o suspeito procurado na região por equipes do Grupo de Patrulhamento Tático.



Carro e droga serão encaminhados para a Polícia Civil em Patrocínio.